27 марта 2026 в 00:23

Главе дипломатии ЕС предложили отложить комиксы Marvel

Дмитриев призвал Каллас перейти с комиксов Marvel на серьезную литературу

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Igor Zadecki/Arena Akcjiji/Global Look Press
Главе европейской дипломатии Кае Каллас нужно оставить в стороне комиксы и обратиться к серьезной литературе, которая учит миру, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Поводом для резкого высказывания стала так называемая обеспокоенность Каллас по поводу давления Соединенных Штатов на Украину в переговорном процессе с Россией.

Дмитриев назвал Каллас ярой и непоколебимой «сторонницей войны». Воинственности она «понабралась» из супергеройских комиксов, в которых агрессия и конфликты подчас выходят на первый план, пояснил глава РФПИ.

Ранее он обратил внимание, что российская энергетика стала ключом к выживанию для всего мира. На полях заседания Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС Дмитриев отметил, что страны, которые покупают энергоносители из РФ, смогут выдержать нынешний кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.

