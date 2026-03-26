26 марта 2026 в 10:34

«Ключ к выживанию»: Дмитриев указал на важность энергетики России для мира

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв / РИА Новости
Российская энергетика стала ключом к выживанию для всего мира, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. На полях заседания Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС он отметил, что страны, которые покупают энергоносители из РФ, смогут выдержать нынешний кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Российская энергетика является абсолютным ключом к выживанию сейчас не только стран БРИКС, но и всего мира, — сказал Дмитриев.

Ранее стало известно, что Филиппины ожидают получения на этой неделе первой за пять лет партии нефти из России, выведенной из-под санкций США. Поставка осуществляется на фоне энергетического кризиса в стране. Из-за проблем с поставками энергоносителей, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, Филиппины временно увеличили выработку электроэнергии на угольных электростанциях.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе пришлось отказаться от российского газа «за одну ночь». По ее словам, соответствующее решение далось политикам «болезненно».

Россия
РФПИ
Кирилл Дмитриев
БРИКС
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
