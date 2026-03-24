24 марта 2026 в 07:38

Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный антироссийский шаг

Фон дер Ляйен назвала болезненным отказ от российского газа

Урсула фон дер Ляйен Фото: capitalpictures/Global Look Press
Европе пришлось отказаться от российского газа «за одну ночь», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в австралийском парламенте. По ее словам, которые приводит РИА Новости, соответствующее решение далось «болезненно».

Рост цен на топливо болезненен для наших граждан. Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года, — отметила она.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».

