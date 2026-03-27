Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 15:54

Американист ответил, наложат ли США санкции на Венгрию

Американист Дудаков: Трамп не допустит наложения санкций на Венгрию

Виктор Орбан и Дональд Трамп Виктор Орбан и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп не допустит наложения санкций на Венгрию, несмотря на попытки «проукраинских ястребов» продвинуть соответствующие законопроекты, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома намерен поддержать своего союзника венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в европейской стране.

Нужно понимать, что венгерское лобби, представители администрации Орбана активно работают с республиканской администрацией в Вашингтоне. Отношения у них хорошие. Но при этом, конечно, в конгрессе далеко не всем нравится независимая политика венгерского премьера. И в этой связи мы видим, что появляются те или иные законопроекты, предусматривающие возможность введения санкций против Будапешта. Это предлагают проукраинские ястребы. Я думаю, что шансы на принятие таких законопроектов крайне малы. Трамп на это не пойдет. Наоборот, он спасает своего союзника Орбана перед выборами, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что два американских сенатора от обеих партий планируют внести законопроект о введении санкций против Венгрии из-за ее позиции по Украине. В случае принятия документа Трамп будет обязан ввести ограничения, включая визовые запреты для венгерских чиновников, которые блокировали помощь Киеву.

США
Дональд Трамп
Венгрия
Виктор Орбан
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван политик, который может стать ключом к завершению конфликта в Иране
Тактильная стабильность: почему нам важно засыпать в знакомых ощущениях
В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
Литва ищет лазейку, чтобы расплатиться с Белоруссией за фуры
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.