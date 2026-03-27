Американист ответил, наложат ли США санкции на Венгрию

Президент США Дональд Трамп не допустит наложения санкций на Венгрию, несмотря на попытки «проукраинских ястребов» продвинуть соответствующие законопроекты, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома намерен поддержать своего союзника венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в европейской стране.

Нужно понимать, что венгерское лобби, представители администрации Орбана активно работают с республиканской администрацией в Вашингтоне. Отношения у них хорошие. Но при этом, конечно, в конгрессе далеко не всем нравится независимая политика венгерского премьера. И в этой связи мы видим, что появляются те или иные законопроекты, предусматривающие возможность введения санкций против Будапешта. Это предлагают проукраинские ястребы. Я думаю, что шансы на принятие таких законопроектов крайне малы. Трамп на это не пойдет. Наоборот, он спасает своего союзника Орбана перед выборами, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что два американских сенатора от обеих партий планируют внести законопроект о введении санкций против Венгрии из-за ее позиции по Украине. В случае принятия документа Трамп будет обязан ввести ограничения, включая визовые запреты для венгерских чиновников, которые блокировали помощь Киеву.