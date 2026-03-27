27 марта 2026 в 10:44

Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США

FT: в США готовят санкционный удар по Венгрии

Фото: IMAGO/Sascha Steinach/Global Look Press
Два американских сенатора от обеих партий планируют внести законопроект о введении санкций против Венгрии из-за ее позиции по Украине, пишет Financial Times. В случае принятия документа президент США Дональд Трамп будет обязан ввести ограничения, включая визовые запреты для венгерских чиновников, которые блокировали помощь Киеву и способствовали закупкам российских энергоносителей.

Два сенатора от обеих партий намерены внести законопроект, предусматривающий введение рестрикций в отношении высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к препятствованию оказанию помощи Киеву, — говорится в материале.

Ранее Трамп продлил на год ограничительные меры против России. Санкции были введены после начала специальной военной операции на Украине, а также под предлогом приписываемого Москве «вмешательства» в американские избирательные процессы.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике Киев. Политик назвал Украину «террористическим государством» и подчеркнул, что Будапешт не собирается поддаваться давлению, которое, по его утверждению, выражается в энергетической изоляции и шантаже.

США
Венгрия
Украина
санкции
