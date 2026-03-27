27 марта 2026 в 15:58

Остеопат перечислила распространенные ошибки во время сидячей работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Долгое и частое сидение на копчике приводит к нагрузке на межпозвонковые диски, предупредила остеопат Кристина Елисеева. В беседе с «Вечерней Москвой» она пояснила, что в таком положении поясница округляется, а спина перестает задействовать мышцы. Лучше всего опираться на седалищные бугры.

В моей практике 90% проблем с поясницей уходят, когда пациент перестает сидеть на копчике и находит опору на седалищные бугры. Без этого бесполезно держать спину ровно. Нижняя часть спины нуждается в поддержке, в идеале поясница должна быть плотно прижата к спинке стула. Если стул прямой или слишком глубокий, не стоит тянуться спиной назад, отрывая таз, — отметила Елисеева.

Во избежание проблем она посоветовала использовать небольшой валик или ортопедическую подушку. Врач добавила, что некоторые люди ошибочно смотрят в монитор, расположенный слишком низко, смещая свою голову вперед и увеличивая тем самым нагрузку на шею. По ее словам, правильнее, чтобы верхний край экрана находился на уровне глаз или чуть ниже.

Ранее остеопат Елена Скляр заявила, что ношение каблуков выше четырех сантиметров может негативно сказаться на здоровье позвоночника. По ее словам, спина также может пострадать от постоянного сна на животе.

заболевания
здоровье
врачи
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, что должна сделать Россия с Прибалтикой из-за ВСУ
Назван политик, который может стать ключом к завершению конфликта в Иране
Тактильная стабильность: почему нам важно засыпать в знакомых ощущениях
В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
Литва ищет лазейку, чтобы расплатиться с Белоруссией за фуры
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
