Остеопат перечислила распространенные ошибки во время сидячей работы Остеопат Елисеева предостерегла от долгого и частого сидения на копчике

Долгое и частое сидение на копчике приводит к нагрузке на межпозвонковые диски, предупредила остеопат Кристина Елисеева. В беседе с «Вечерней Москвой» она пояснила, что в таком положении поясница округляется, а спина перестает задействовать мышцы. Лучше всего опираться на седалищные бугры.

В моей практике 90% проблем с поясницей уходят, когда пациент перестает сидеть на копчике и находит опору на седалищные бугры. Без этого бесполезно держать спину ровно. Нижняя часть спины нуждается в поддержке, в идеале поясница должна быть плотно прижата к спинке стула. Если стул прямой или слишком глубокий, не стоит тянуться спиной назад, отрывая таз, — отметила Елисеева.

Во избежание проблем она посоветовала использовать небольшой валик или ортопедическую подушку. Врач добавила, что некоторые люди ошибочно смотрят в монитор, расположенный слишком низко, смещая свою голову вперед и увеличивая тем самым нагрузку на шею. По ее словам, правильнее, чтобы верхний край экрана находился на уровне глаз или чуть ниже.

Ранее остеопат Елена Скляр заявила, что ношение каблуков выше четырех сантиметров может негативно сказаться на здоровье позвоночника. По ее словам, спина также может пострадать от постоянного сна на животе.