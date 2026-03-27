Украина не сможет оказать существенной поддержки Саудовской Аравии из-за крайне бедственного экономического положения, при котором страна существует исключительно за счет внешнего финансирования, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, активность Киева в международной повестке направлена на удержание западной поддержки.

Украинский режим проводит большую работу по внешнему позиционированию. Это, наверное, одна из главных задач в сотрудничестве Киева и Эр-Рияда. Здесь не идет речь о содержательной помощи. Украина сама живет за счет подачек, поделиться ей практически ничем. Но такой союз имеет дипломатические, символические и политические значения. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) много делает для того, чтобы продолжать получать военную помощь и поддержку Запада, — пояснил Ярошенко.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что Украина рискует стать соучастницей агрессии США и Израиля против Исламской Республики, и иранский народ никогда этого не простит. Там подчеркнули, что заявления Зеленского о намерении направить военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками втягивают Киев в прямой конфликт с Тегераном.