27 марта 2026 в 15:53

«Живет за счет подачек»: политолог о военном партнерстве Киева и Эр-Рияда

Политолог Ярошенко: Украина не окажет существенной помощи Саудовской Аравии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина не сможет оказать существенной поддержки Саудовской Аравии из-за крайне бедственного экономического положения, при котором страна существует исключительно за счет внешнего финансирования, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, активность Киева в международной повестке направлена на удержание западной поддержки.

Украинский режим проводит большую работу по внешнему позиционированию. Это, наверное, одна из главных задач в сотрудничестве Киева и Эр-Рияда. Здесь не идет речь о содержательной помощи. Украина сама живет за счет подачек, поделиться ей практически ничем. Но такой союз имеет дипломатические, символические и политические значения. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) много делает для того, чтобы продолжать получать военную помощь и поддержку Запада, — пояснил Ярошенко.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что Украина рискует стать соучастницей агрессии США и Израиля против Исламской Республики, и иранский народ никогда этого не простит. Там подчеркнули, что заявления Зеленского о намерении направить военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками втягивают Киев в прямой конфликт с Тегераном.

Украина
Владимир Зеленский
Саудовская Аравия
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, что должна сделать Россия с Прибалтикой из-за ВСУ
Назван политик, который может стать ключом к завершению конфликта в Иране
Тактильная стабильность: почему нам важно засыпать в знакомых ощущениях
В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
Литва ищет лазейку, чтобы расплатиться с Белоруссией за фуры
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

