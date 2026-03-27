Литва ищет лазейку, чтобы расплатиться с Белоруссией за фуры

Политики и предприниматели Литвы пытаются понять, как заплатить Белоруссии за стоянку фур на охраняемых площадках без нарушения санкций, введенных против Минска, заявил в эфире радио LRT председатель комитета Сейма по внешней политике Ремигиюс Мотузас. По его словам, из-за ограничений расчет через определенные белорусские банки просто невозможен.

Я попросил о встрече с министром финансов Криступасом Вайтекунасом, чтобы он разъяснил, не будут ли трактоваться такие платежи как нарушение санкционного режима. Толком ситуацию никто не понимает, — признался Мотузас.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что решение Литвы о временном закрытии границы продиктовано стремлением заработать политические очки на конфронтационной риторике. По его мнению, страна Прибалтики рассчитывает таким образом привлечь внимание и финансовую поддержку Европейского союза.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас между тем призвал задействовать доходы с транзита белорусских удобрений для спонсирования Украины. По его словам, Вильнюс может снять запрет на перевозку данной продукции, если оказать давление на правительство.