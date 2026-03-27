Литва ищет лазейку, чтобы расплатиться с Белоруссией за фуры

В Литве не знают, как заплатить Белоруссии за стоянку фур в обход санкций

Политики и предприниматели Литвы пытаются понять, как заплатить Белоруссии за стоянку фур на охраняемых площадках без нарушения санкций, введенных против Минска, заявил в эфире радио LRT председатель комитета Сейма по внешней политике Ремигиюс Мотузас. По его словам, из-за ограничений расчет через определенные белорусские банки просто невозможен.

Я попросил о встрече с министром финансов Криступасом Вайтекунасом, чтобы он разъяснил, не будут ли трактоваться такие платежи как нарушение санкционного режима. Толком ситуацию никто не понимает, — признался Мотузас.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что решение Литвы о временном закрытии границы продиктовано стремлением заработать политические очки на конфронтационной риторике. По его мнению, страна Прибалтики рассчитывает таким образом привлечь внимание и финансовую поддержку Европейского союза.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас между тем призвал задействовать доходы с транзита белорусских удобрений для спонсирования Украины. По его словам, Вильнюс может снять запрет на перевозку данной продукции, если оказать давление на правительство.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

