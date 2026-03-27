США хотят поменять состав акционеров компании Nord Stream AG, выступающей оператором «Северных потоков», заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его мнению, Вашингтон якобы хотел бы заставить «Газпром» продать свою часть акций.

По всей видимости, США хотят поменять состав акционеров Nord Stream AG: заставить «Газпром» продать свою часть акций компании. С военной точки зрения, захватить «Северный поток» невозможно — это огромные трубы, проходящие через территориальные и нейтральные воды Балтийского моря. Контролировать эти трубы не может никто: никакого флота не хватит, — сказал Прохватилов.

По его словам, Соединенные Штаты фактически предлагают инвестировать в восстановление взорванных «Северных потоков». При этом именно они и стоят за их подрывом, добавил эксперт.

Забрать «Северные потоки» у них означает лишь стать их совладельцами, чтобы получить доходный бизнес по транспортировке российского газа, — пояснил Прохватилов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США говорят о намерении забрать «Северные потоки». При этом он напомнил, что украинские диверсанты взорвали газопроводы при поддержке западных спецслужб, однако террористическую акцию никто на Западе не осудил.