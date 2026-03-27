Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 17:10

Военэксперт объяснил, как США попытаются забрать себе «Северные потоки»

Военэксперт Прохватилов: США хотят поменять состав акционеров Nord Stream AG

Здание головного офиса Nord Stream в Цуге, Швейцария Здание головного офиса Nord Stream в Цуге, Швейцария Фото: Pius Koller/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США хотят поменять состав акционеров компании Nord Stream AG, выступающей оператором «Северных потоков», заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его мнению, Вашингтон якобы хотел бы заставить «Газпром» продать свою часть акций.

По всей видимости, США хотят поменять состав акционеров Nord Stream AG: заставить «Газпром» продать свою часть акций компании. С военной точки зрения, захватить «Северный поток» невозможно — это огромные трубы, проходящие через территориальные и нейтральные воды Балтийского моря. Контролировать эти трубы не может никто: никакого флота не хватит, — сказал Прохватилов.

По его словам, Соединенные Штаты фактически предлагают инвестировать в восстановление взорванных «Северных потоков». При этом именно они и стоят за их подрывом, добавил эксперт.

Забрать «Северные потоки» у них означает лишь стать их совладельцами, чтобы получить доходный бизнес по транспортировке российского газа, — пояснил Прохватилов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США говорят о намерении забрать «Северные потоки». При этом он напомнил, что украинские диверсанты взорвали газопроводы при поддержке западных спецслужб, однако террористическую акцию никто на Западе не осудил.

США
Европа
энергетика
Северные потоки
Павел Воробьев
П. Воробьев
Никита Миронов
Н. Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, к чему энергетический кризис может привести Европу
Убийцу кинооператора Политика заочно осудили на 11 лет
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.