Назван политик, который может стать ключом к завершению конфликта в Иране Axios: Вэнс может стать ключевой фигурой для завершения конфликта в Иране

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс может сыграть ключевую роль в переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщает портал Axios. Авторы материала напомнили, что Вэнс изначально не хотел начинать военную операцию в Иране.

Вице-президент Джей Ди Вэнс готовится приступить к выполнению самого важного задания в своей карьере: возглавить усилия США по прекращению войны, которую он изначально не хотел начинать, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Вэнс обеспокоен перспективой затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Однако, по словам западных журналистов, несмотря на это политик по-прежнему поддерживает удары американских и израильских войск по Ирану.

До этого Вэнс заявил, что США обладают широким спектром возможностей для продолжения атак на иранские объекты. По его словам, сроки военной операции могут быть «значительно продлены». Политик отметил, что у Вашингтона «есть много вариантов действий» и операция может продлиться как «еще немного», так и «значительно дольше».