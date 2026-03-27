27 марта 2026 в 18:26

Суд сжалился над россиянином, который от испуга «сходил под себя»

Обвиняемый житель Уфы справил нужду в суде и получил домашний арест вместо СИЗО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд заменил содержание в СИЗО на домашний арест жителю Уфы после того, как он прямо на заседании справил нужду, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина проходил по делу о драке.

Подсудимый не справился с волнением из-за возможного заключения под стражу и во время заседания потерял контроль над собой. Его задержали после того, как он вступился за девушку и оказался участником конфликта. Когда появилась вероятность отправки в СИЗО, он не выдержал стресса.

После произошедшего сотрудникам суда пришлось проветривать зал, а самому подсудимому ожидание документов организовали вне здания. В итоге суд принял более мягкое решение и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудника кофейни в Ставропольском крае приговорили к 20 годам лишения свободы за попытки отравить российских военнослужащих. Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд. В период с апреля 2023 года по август 2024 года обвиняемый действовал в интересах запрещенной на территории России террористической организации и добавлял в напитки ядовитое вещество.

суды
туалет
Уфа
драки
