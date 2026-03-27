Суд сжалился над россиянином, который от испуга «сходил под себя» Обвиняемый житель Уфы справил нужду в суде и получил домашний арест вместо СИЗО

Суд заменил содержание в СИЗО на домашний арест жителю Уфы после того, как он прямо на заседании справил нужду, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина проходил по делу о драке.

Подсудимый не справился с волнением из-за возможного заключения под стражу и во время заседания потерял контроль над собой. Его задержали после того, как он вступился за девушку и оказался участником конфликта. Когда появилась вероятность отправки в СИЗО, он не выдержал стресса.

После произошедшего сотрудникам суда пришлось проветривать зал, а самому подсудимому ожидание документов организовали вне здания. В итоге суд принял более мягкое решение и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

