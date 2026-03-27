27 марта 2026 в 12:25

Бариста пытался отравить российских военных и поплатился

Баристу приговорили к 20 годам тюрьмы за попытку отравить военных в Ставрополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южный окружной военный суд вынес приговор работнику ставропольской кофейни, который пытался отравить военных ВС РФ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Он получил наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Следствие установило, что подсудимый в период с апреля 2023 года по август 2024 года неоднократно пытался отравить военнослужащих. Сотрудник кофейни, действуя в интересах запрещенной в России террористической организации, подливал в напитки ядовитое вещество.

Суд назначил виновному наказание с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима, уточнили в надзорном ведомстве. Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники ФСБ в Донецкой Народной Республике пресекли подрыв автомобиля с местным должностным лицом. По его словам, злоумышленника удалось задержать, он дал признательные показания.

Прежде силовики задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который собирал данные о воздушном прикрытии критически важных объектов на полуострове. По данным следствия, 45-летний житель Феодосии добровольно вышел на связь в Telegram с представителями Киева и передал им фотоснимки.

