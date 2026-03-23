ФСБ предотвратила покушение на донецкого чиновника

Сотрудники ФСБ в Донецкой Народной Республике пресекли подрыв автомобиля с региональным чиновником, сообщил в интервью ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, злоумышленника удалось задержать, сейчас он дает признательные показания.

На днях удалось сотрудникам донецкого УФСБ совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников. Злоумышленник задержан, дает признательные показания, — сообщил Пушилин.

Руководитель региона также отметил, что противник активизировал агентурную сеть, используя ранее не задействованных агентов. В связи с этим российские силовые ведомства и спецслужбы начали активнее вести работу на упреждение.

Ранее Пушилин сообщал, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю отразила 256 атак украинских беспилотников в ДНР. Он добавил, что над Донецком и Макеевкой ликвидированы 220 беспилотников, над Горловкой — 36. По его словам, были перехвачены мультикоптерные дроны, вооруженные осколочно-фугасными боеприпасами, в том числе кустарного производства.