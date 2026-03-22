Пушилин рассказал, сколько БПЛА «Купол Донбасса» перехватил за неделю Пушилин: система РЭБ предотвратила 256 атак БПЛА за неделю

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю отразила 256 атак украинских беспилотников в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Донецком и Макеевкой ликвидированы 220 беспилотников, над Горловкой — 36.

Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру Республики. На окраине Донецка и вблизи электроподстанции в Волновахском муниципальном округе перехвачены два вражеских ударных дрона FP-2, вооруженных боеголовками ФП-105 и ОФАБ-110 с дополнительными поражающими элементами, — написал он.

Он добавил, что ВСУ пытались атаковать мирных граждан и инфраструктуру Горловки. По его словам, были перехвачены мультикоптерные дроны, вооруженные осколочно-фугасными боеприпасами, в том числе кустарного производства.

Ранее Пушилин подчеркнул, что Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам в ДНР, стремясь компенсировать провалы на передовой и переключить внимание общественности. По его словам, противник сознательно выбирает мишени среди инфраструктуры, не имеющей военного значения.