В Башкирии нашли пятерых детей-маугли

В Уфе пятерых детей в возрасте от трех до 14 лет экстренно изъяли из неблагополучной семьи, сообщает Telegram-канал «Честный репортаж». Несовершеннолетние проживали в ужасающих антисанитарных условиях, часто голодали и были вынуждены питаться объедками.

Правоохранители выяснили, что многодетная мать злоупотребляла алкоголем, ее дети фактически находились без присмотра и не посещали образовательные учреждения. В квартиру к женщине регулярно приходили посторонние мужчины, которые избивали мальчиков и девочек во время застолий.

Прокуратура Башкирии уже начала масштабную проверку, чтобы дать правовую оценку действиям органов опеки и профилактики. В настоящее время все спасенные дети находятся в специализированном социальном учреждении под присмотром специалистов.

Ранее в Краснодарском крае начался суд над мужчиной, обвиняемом в жестоком обращении с собственными детьми. По версии следствия, он годами истязал восьмилетнюю дочь и десятилетнего сына. Фигурант дела является вдовцом и не раз лишался родительских прав. Однако он забирал детей обратно, чтобы продолжать получать на них пособия, при этом официально нигде не работая.

