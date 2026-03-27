В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России Миронов раскритиковал идею привлечения трудовых мигрантов из Афганистана

России не нужно расширять круг стран — поставщиков низкоквалифицированной рабочей силы за счет Афганистана, поскольку это «другой мир», заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в комментарии «Газете.Ru». Политик отметил, что подобные консультации теряют смысл до тех пор, пока трудовая миграция не будет реорганизована на принципах целевого набора.

Абсолютно не согласен с тем, что нам надо в принципе расширять круг стран — поставщиков низкоквалифицированной рабсилы. <...> Афганистан, Индия, Шри-Ланка — это дружественные нам страны, но это уже другой мир, — сказал он.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в ходе XXXV съезда РСПП заявил, что российскому рынку труда необходим взвешенный подход к регулированию трудовой миграции. По его словам, главное не перегибать палку и не запрещать иностранцам работать в РФ.

До этого глава департамента по вопросам миграционной политики индийского МИД Прашант Пизе заявил, что Индия готова нарастить число трудовых мигрантов, которые едут на заработки в Россию. По его словам, все зависит только от спроса со стороны Москвы.