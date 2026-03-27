27 марта 2026 в 18:29

Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»

ФПИ: испытания роя ударных беспилотников завершились успехом

Испытания применения ударных беспилотников «роевым методом» успешно завершились в России, сообщили ТАСС в Фонде перспективных исследований. Три дрона, способных нести боевую нагрузку до 3 кг, самостоятельно обнаружили на полигоне боевую бронированную машину, распознали ее и выполнили условный удар.

В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов — три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до 3 кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре беспилотных систем и технологий сообщили, что весной 2026 года компания-резидент ЦБСТ Stratolink проведет летные испытания прототипа стратосферного беспилотника «Аргус», который может стать аналогом спутниковой системы Starlink. Демонстратор с небольшим крылом проверят на аэродинамику и инженерные решения.

Кроме того, генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс заявил, что Россия имеет преимущество в области создания боевых дронов. Американский военачальник подчеркнул, что характер боевых действий меняется и беспилотники превращаются в многофункциональное средство для выполнения задач, приведя в качестве примера российский центр «Рубикон».

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

