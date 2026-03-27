В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне SpaceX пообещала высадить человека на Луну до 2030 года

Высадка человека на Луну состоится до 2030 года, заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью изданию Time. По словам руководителя компании, в создании производственной инфраструктуры на спутнике Земли будут задействованы роботизированные системы.

Я думаю, что мы высадим людей на поверхность [Луны] до 2030 года, — сказала она.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил на презентации, что компании Tesla, xAI и SpaceX приступят к реализации проекта Terafab по выпуску микросхем. По словам бизнесмена, запуск высокотехнологичного производства в Остине (штат Техас) вызван острой потребностью в чипах.

Кроме того, заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что запуск нового пилотируемого космического корабля запланирован на 2028 год. По словам Крикалева, аппарат уже завершил статические и динамические испытания. Замглавы госкорпорации отметил, что отечественная разработка не будет заменой «Союзам» и предназначена для полетов за пределы земной орбиты.