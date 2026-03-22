Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха Маск планирует запустить производство собственных микросхем в Техасе

Компании Tesla, xAI и SpaceX приступят к реализации проекта Terafab по производству микросхем, заявил американский предприниматель Илон Маск на презентации. По словам бизнесмена, запуск высокотехнологичного производства в Остине (штат Техас) продиктован острой необходимостью в чипах, передает Bloomberg.

Либо мы построим Terafab, либо у нас не будет чипов, а нам нужны чипы, поэтому мы построим Terafab. <…> Мы начнем с [создания] высокотехнологичного производства здесь, в Остине, — сказал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что в будущем благодаря прогрессу в сфере искусственного интеллекта необходимость в работе для людей отпадет, при этом у них сохранится «всеобщий высокий доход». Соответствующее мнение бизнесмен выразил, комментируя пост пользователя Kaito, обратившего внимание на высказывания сооснователя OpenAI и бывшего руководителя направлений компьютерного зрения и ИИ в Tesla Андрея Карпати.

Кроме того, стало известно, что основатель Tesla и SpaceX второй год сохраняет за собой звание самого состоятельного человека в мире. По оценкам экспертов, его капитал вырос до $839 млрд (70,4 трлн рублей), что в два с половиной раза больше, чем годом ранее.