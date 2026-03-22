22 марта 2026 в 12:00

Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха

Маск планирует запустить производство собственных микросхем в Техасе

Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компании Tesla, xAI и SpaceX приступят к реализации проекта Terafab по производству микросхем, заявил американский предприниматель Илон Маск на презентации. По словам бизнесмена, запуск высокотехнологичного производства в Остине (штат Техас) продиктован острой необходимостью в чипах, передает Bloomberg.

Либо мы построим Terafab, либо у нас не будет чипов, а нам нужны чипы, поэтому мы построим Terafab. <…> Мы начнем с [создания] высокотехнологичного производства здесь, в Остине, — сказал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что в будущем благодаря прогрессу в сфере искусственного интеллекта необходимость в работе для людей отпадет, при этом у них сохранится «всеобщий высокий доход». Соответствующее мнение бизнесмен выразил, комментируя пост пользователя Kaito, обратившего внимание на высказывания сооснователя OpenAI и бывшего руководителя направлений компьютерного зрения и ИИ в Tesla Андрея Карпати.

Кроме того, стало известно, что основатель Tesla и SpaceX второй год сохраняет за собой звание самого состоятельного человека в мире. По оценкам экспертов, его капитал вырос до $839 млрд (70,4 трлн рублей), что в два с половиной раза больше, чем годом ранее.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели нашли тела шести погибших при крушении вертолета в Катаре
В Московском зоопарке назвали любимую игрушку панды Катюши
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

