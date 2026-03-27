27 марта 2026 в 18:06

В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу

Дэвис: Иран может использовать наземную операцию как ловушку для сил США

Иран может намеренно позволить американским военным высадиться на своей территории, чтобы обернуть их планы по наземной операции в свою пользу, высказал мнение подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X. По его словам, Тегеран уже подготовил западню в Ормузском проливе.

Дэвис считает, что стратегия Ирана строится на избегании поражения с последующим достижением победы. Он сравнил возможный сценарий с предыдущими конфликтами США на Ближнем Востоке, где американские войска сталкивались с истощением ресурсов и падением политической воли.

Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее. Она заключается в том, чтобы позволить американским военным высадиться, медленно истощать живую силу и ресурсы, а затем лишь ждать, пока иссякнет политическая воля Вашингтона, — отметил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил NEWS.ru, что США допустили стратегический просчет, развязав войну против Ирана. По его словам, боевые действия истощают американские запасы оружия.

