В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном Депутат Алтухов: война с Ираном истощает американские запасы оружия

США допустили стратегический просчет, развязав войну против Ирана, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, боевые действия истощают американские запасы оружия.

Война, которую США начали для ослабления Ирана, принесла ему сотни миллионов дополнительных нефтедоходов и позволила занять монопольное положение в Ормузском проливе. При этом конфликт стремительно истощает американские запасы высокотехнологичных перехватчиков — ресурса, который восстанавливается годами, — сказал Алтухов.

При этом, по его словам, даже наземная операция на острове Харк, вероятно, не сможет блокировать экспорт иранской нефти. Кроме того, она приведет к сплочению Ирана, уверен депутат.

У Ирана есть терминал Джаск, который был построен именно для обхода Ормузского пролива в кризисных ситуациях. Экспорт может переключиться туда, хотя его мощность значительно ниже. Оккупация иранской территории позволит Ирану представить войну как «защиту территориальной целостности», что укрепит легитимность власти внутри страны и мобилизует население, — считает политик.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о неизбежности ядерного конфликта между Израилем и Ираном. По его словам, это произойдет, несмотря на заявления американской стороны о стремлении устранить ядерную угрозу в регионе.