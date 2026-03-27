Убийцу кинооператора Политика заочно осудили на 11 лет

В Москве суд признал 33-летнего Армена Саргсяна виновным в убийстве кинооператора Сергея Политика, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима заочно. При этом сам Саргсян после совершения преступления скрылся.

Правоохранительные органы установили, что вечером 18 октября осужденный у подъезда жилого дома на улице Сталеваров в Москве, во время внезапно возникшего бытового конфликта, нанес ранее незнакомому кинооператору Сергею Политику как минимум один удар ножом в область жизненно важных органов, причинив проникающее колото-резаное ранение груди. После этого он скрылся с места происшествия.

Ранее в Красноярске 35-летняя женщина ударила ножом 17-летнюю соседку по общежитию. Пострадавшую успели доставить в больницу. Подозреваемую задержали, суд отправил ее в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».