Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 18:34

Убийцу кинооператора Политика заочно осудили на 11 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве суд признал 33-летнего Армена Саргсяна виновным в убийстве кинооператора Сергея Политика, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима заочно. При этом сам Саргсян после совершения преступления скрылся.

С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно приговорил 33-летнего Армена Саргсяна за убийство Сергея Политика к 11 годам колонии строгого режима... Саргсян после совершения преступления скрылся. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в заявлении.

Правоохранительные органы установили, что вечером 18 октября осужденный у подъезда жилого дома на улице Сталеваров в Москве, во время внезапно возникшего бытового конфликта, нанес ранее незнакомому кинооператору Сергею Политику как минимум один удар ножом в область жизненно важных органов, причинив проникающее колото-резаное ранение груди. После этого он скрылся с места происшествия.

Ранее в Красноярске 35-летняя женщина ударила ножом 17-летнюю соседку по общежитию. Пострадавшую успели доставить в больницу. Подозреваемую задержали, суд отправил ее в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Москва
суды
убийства
колонии
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Российский посол представил свои копии верительных грамот
Россия дала арабским странам одно обещание по Ормузскому проливу в ООН
Посол России в США дал оценку второму дню переговоров делегаций
В Госдуме оценили нападение на Русский дом в Праге
Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе
Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам
Раскрыто, что вручил Путин Золотову в День войск национальной гвардии
В Белоруссии сделали жесткое заявление на фоне долговой паники в Литве
Ректор МГИМО рассказал о льготах для ветеранов СВО и их семей
Путин указал на роль Росгвардии в системе безопасности страны
Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать
На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина
Израиль и США атаковали «желтый кек»
Названы лауреаты спецпремий «Золотой маски»
В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
ВС США могут остаться без высокоточных боеприпасов из-за Ирана
Иран подготовит для США контрпредложение по завершению конфликта
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.