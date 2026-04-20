20 апреля 2026 в 07:56

В Словакии назвали главное условие для спасения европейской промышленности

РИА Новости: поставки энергоресурсов из РФ сохранили бы производства в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, и сейчас без них происходит перенос производства за пределы региона, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. По его словам, продолжение поставок энергоресурсов из России сохранило бы рабочие места и производства внутри Европы.

Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства, — подчеркнул политик.

Он добавил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии, поскольку без нее она теряет конкурентоспособность. Гашпар уверен, что диверсификация не означает безвозвратное исключение одного поставщика.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен удивился отсутствию стремления стран ЕС восстановить отношения с Россией на фоне возможного скорого завершения украинского конфликта. Он заявил, что из-за сокращения поддержки со стороны США европейским государствам следовало бы действовать более взвешенно в отношениях с крупными державами.

Европа
Словакия
Россия
Евросоюз
энергоресурсы
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
