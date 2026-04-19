Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 17:04

Россиянка потребовала от врача компенсацию за фотографию своего ануса

Пациентка клиники в Москве запросила компенсацию от врача за фото своего ануса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянка потребовала выплатить ей 1,5 млн рублей за моральный вред, 750 тыс. рублей за операцию и около 400 тыс. рублей за дополнительные расходы на лечение после того, как хирург частной элитной клиники в Москве сфотографировал ее анус во время операции, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, 37-летняя женщина обратилась в клинику в конце 2025 года с жалобами на боль и кровотечения в данной области.

Уточняется, что после обследований пациентке диагностировали паховую грыжу, однако в ходе операции выяснилось другое — у пациентки обнаружили геморрой. Всего за его удаление женщина отдала 750 тыс. рублей.

Во время одного из следующих визитов пациентка нашла в телефоне врача снимки своего ануса. Доктор заявил, что это нормальная процедура и фото были сделаны для медицинского дела. Однако такой ответ женщину не устроил, и она обратилась в суд. Россиянка пояснила — она опасается шантажа, поскольку ее гениталии можно узнать по родинкам и родимому пятну.

Ранее в Норвегии окружной суд Тренделага принял решение о запрете заниматься медицинской практикой 55-летнему врачу, признанному виновным в сексуальных преступлениях против своих пациенток. Специалист также обязан выплатить компенсацию 94 женщинам, которые заявили о непрофессиональных прикосновениях во время гинекологических осмотров на протяжении почти 20 лет его практики.

Москва
Россия
сексуальные домогательства
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.