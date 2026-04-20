Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 07:24

Попавшие в снежный плен под Читой люди почти сутки просидели без еды и воды

Более 250 человек попали в снежный затор на трассе Чита — Забайкальск

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди почти сутки просидели в автобусах на трассе Чита — Забайкальск без еды и воды, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его информации, всего в снежном заторе оказались более 250 человек. В регион пришли обильные снегопады, из-за чего движение на части трассы было парализовано.

Отмечается, что около сотни пассажиров эвакуировали еще накануне. Их отправили в пункты временного размещения, где обеспечили питанием и предметами первой необходимости. Остальные продолжали ждать помощи у поселка Ясная.

По словам застрявших туристов, они находились в автобусах с 13:00 19 апреля до 09:30 20 апреля по местному времени без нормальной еды и доступа в туалет. Всего почти 20 часов.

За это время сотрудники МЧС привезли несколько литров воды. Позже администрация Ясной организовала питание — пассажиров начали по очереди отвозить в столовую инфекционной больницы, где давали горячий чай и кашу.

Спасатели продолжают вытягивать автомобили из кюветов и эвакуировать людей. По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, всего задействовано 56 человек и 13 единиц техники. В пять ПВР уже эвакуированы 253 человека, включая 28 детей.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Иркутска из-за прорыва магистрального трубопровода без отопления и горячей воды остались 8,7 тыс. человек, 71 многоквартирный дом, четыре социальных объекта и 16 административных зданий. Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, авария произошла в ночь на 19 апреля.

Регионы
Забайкальский край
Чита
снегопады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.