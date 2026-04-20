Попавшие в снежный плен под Читой люди почти сутки просидели без еды и воды Более 250 человек попали в снежный затор на трассе Чита — Забайкальск

Люди почти сутки просидели в автобусах на трассе Чита — Забайкальск без еды и воды, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его информации, всего в снежном заторе оказались более 250 человек. В регион пришли обильные снегопады, из-за чего движение на части трассы было парализовано.

Отмечается, что около сотни пассажиров эвакуировали еще накануне. Их отправили в пункты временного размещения, где обеспечили питанием и предметами первой необходимости. Остальные продолжали ждать помощи у поселка Ясная.

По словам застрявших туристов, они находились в автобусах с 13:00 19 апреля до 09:30 20 апреля по местному времени без нормальной еды и доступа в туалет. Всего почти 20 часов.

За это время сотрудники МЧС привезли несколько литров воды. Позже администрация Ясной организовала питание — пассажиров начали по очереди отвозить в столовую инфекционной больницы, где давали горячий чай и кашу.

Спасатели продолжают вытягивать автомобили из кюветов и эвакуировать людей. По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, всего задействовано 56 человек и 13 единиц техники. В пять ПВР уже эвакуированы 253 человека, включая 28 детей.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Иркутска из-за прорыва магистрального трубопровода без отопления и горячей воды остались 8,7 тыс. человек, 71 многоквартирный дом, четыре социальных объекта и 16 административных зданий. Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, авария произошла в ночь на 19 апреля.