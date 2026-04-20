Названо число граждан КНР в больницах после крупного ДТП в Забайкалье

Минздрав Забайкалья: 11 граждан КНР остаются в больницах после ДТП с автобусом

Не менее 11 граждан КНР остаются в больницах после крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава региона. Там отметили, что всего в аварии пострадали 27 человек.

Всего в аварии пострадали 27 человек. Погибли двое, 11 госпитализированы, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что семь человек лечатся в больнице Краснокаменска, они находятся в среднетяжелом состоянии. Троих пациентов доставили в Забайкальскую краевую клиническую больницу в Чите, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Забайкальском крае. Авария произошла 18 апреля на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск.

До этого рейсовый автобус врезался в стену жилого дома на улице Мирошниченко в крымском Белогорске. На месте происшествия работали несколько бригад скорой медицинской помощи. По предварительным данным, транспортное средство следовало по маршруту Белогорск — Ударное.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

