Названо число граждан КНР в больницах после крупного ДТП в Забайкалье Минздрав Забайкалья: 11 граждан КНР остаются в больницах после ДТП с автобусом

Не менее 11 граждан КНР остаются в больницах после крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава региона. Там отметили, что всего в аварии пострадали 27 человек.

Погибли двое, 11 госпитализированы, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что семь человек лечатся в больнице Краснокаменска, они находятся в среднетяжелом состоянии. Троих пациентов доставили в Забайкальскую краевую клиническую больницу в Чите, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Забайкальском крае. Авария произошла 18 апреля на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск.

