Писал стихи, воровал, убивал: как альфонс-душитель кошмарил Москву и Казань

В Москве и Казани были убиты, а также ограблены несколько женщин. Преступления имели похожий почерк. Как сыщики вышли на след душегуба — беглого рецидивиста, что известно о его богатейшей криминальной биографии — в материале NEWS.ru.

Как преступник совершил первое убийство в Москве

Всего на счету преступника три убийства. Его жертвами становились женщины, которых он без труда влюблял в себя, а затем лишал жизни с целью ограбления.

Первое убийство произошло в сентябре 1987 года в Москве. Преступник, недавно освободившийся из мест заключения, познакомился в столице СССР с 50-летней женщиной. Она развелась с влиятельным мужем, который возглавлял отдел капстроительства Государственного комитета по изобретениям и открытиям.

Любвеобильная москвичка пригласила убийцу к себе в квартиру в центре Москвы, расположенную недалеко от гостиницы «Октябрьская» (ныне — «Президент-Отель»). Там альфонс задушил женщину полотенцем и скрылся, взяв с собой ее многочисленные украшения, косметику и часть одежды.

Милиция обнаружила на месте убийства отпечатки пальцев ее знакомого — многократно судимого мужчины, который в тот момент находился в розыске. Душегуб умел заметать следы, поскольку имел большой криминальный опыт. Он поспешно покинул Москву, не привлекая к себе лишнего внимания.

Как убийца и рецидивист орудовал в Казани

Затем рецидивист перебрался в Казань, где познакомился с местным таксистом, также имевшим тюремное прошлое. Тот не только помог убийце сбыть краденое, но и стал промышлять вместе с ним квартирными кражами, а также ограблениями случайных попутчиков.

В ноябре 1987 года рецидивист задушил шарфом новую знакомую — 21-летнюю продавщицу Светлану Афанасьеву. Девушка рассказала преступникам, что собирается отвезти 900 рублей (по советским меркам это была приличная сумма) своему молодому человеку, который отбывал срок в местной колонии. Деньги предназначались якобы для того, чтобы решить вопрос его условно-досрочного освобождения.

Убийца предложил Светлане довезти ее до колонии на машине сообщника. Преступление произошло в пути, таксист в нем не участвовал и даже не знал о планах напарника. Под угрозами расправы он помог ему спрятать труп. Сообщники не нашли денег у девушки и поживились лишь ювелирными изделиями.

Третьей жертвой убийцы оказалась подруга Афанасьевой — Татьяна Халиуллина.

Как попытка убийцы ограбить фабрику привела к его задержанию

Рецидивист узнал у жены подельника, работавшей на местной швейной фабрике, что в определенные дни, когда инкассаторы привозят зарплату для рабочих, у них на руках находится до 90 тысяч рублей. Чтобы завладеть этими средствами, он решил напасть на предприятие, после чего планировал уехать из Казани.

Гастролер и таксист стали готовиться к преступлению. Они изучили маршрут инкассаторов от здания Госбанка в центре Казани до ворот предприятия, проследовав на машине за служебным «Москвичом». Рецидивист проходил на территорию предприятия и в здание банка, используя украденное удостоверение милиционера. Кроме того, сообщники нашли человека, через которого собирались приобрести оружие.

Они планировали совершить нападение 4 декабря 1987 года. Во время подготовки к преступлению таксист-подельник понял, что, если дело выгорит, гость из Москвы расправится с ним, чтобы не делиться добычей и как со свидетелем кровавых расправ. В решающий момент он вывел из строя свою машину и не открыл дверь сообщнику. Затем таксист взял топор и подготовился к бою с приятелем. Как писали в книге «Бандитский Татарстан» зампред Верховного суда республики Максим Беляев и старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Шептицкий, рецидивист почувствовал опасность и ушел ни с чем.

Вскоре убийца случайно встретил подвыпившего местного жителя, работавшего водителем, и предложил ему огромную сумму — семь тысяч рублей — за то, чтобы тот забрал его от ворот фабрики. Подельники поймали попутку, за рулем которой находился 25-летний администратор казанского кафе, вечерами подрабатывавший бомбилой. По пути гастролер попытался убить ножом молодого человека, но тому удалось увернуться от удара, добежать до ближайшего телефона-автомата и вызвать милицию.

Сообщники намеревались завести легковушку, но ее хозяин не только дал им отпор, но и успел забрать ключи. Тогда нападавшие решили скрыться. Однако владелец машины вместе с другим автомобилистом, который пришел ему на помощь, догнали злоумышленников на двух авто и скрутили их. Вскоре подоспела милиция и задержала сообщников.

Кем оказались серийный убийца и его подельник

Подельника вскоре отпустили, а второй задержанный стал большим сюрпризом для оперативников. Сначала он предъявил группе захвата удостоверение на имя сотрудника МВД из Саратова Геннадия Толмачева. Но милиционеры сразу поняли, что столкнулись вовсе не с коллегой, поскольку у подозреваемого на пальцах рук были характерные татуировки в виде перстней, которые делали себе представители уголовной среды.

В отделе милиции выяснилось, что сыщики задержали находившегося во всесоюзном розыске уголовника — 39-летнего уроженца Саратовской области Сергея Акимова, известного в криминальном мире по прозвищу Профессор. Именно его отпечатки пальцев нашли в квартире москвички, убитой пару месяцев назад.

Когда оперативники сообщили ему об этом, преступник сознался в расправе еще над двумя женщинами. Он также выдал подельника, отказавшегося нападать на швейную фабрику, — 41-летнего неоднократно судимого таксиста из Казани Наиля Галиаскарова.

Чем занимался Акимов до серии убийств

Акимов родился в 1948 году в обеспеченной семье. Его мать работала в общепите, а отец имел звание подполковника и руководил военно-строительной организацией. Младший брат трудился в уголовном розыске Саратова и дослужился до капитана милиции.

Сергей был его полной противоположностью. Уже в четвертом классе он украл у одноклассника деньги из куртки. С 16 лет Акимов неоднократно попадал за решетку, отсидев к 1987-му 23 года. Рецидивист, в частности, похищал различные ценности у коллекционеров, а также иконы и церковную утварь.

«За свои криминальные подвиги решением суда он был признан особо опасным рецидивистом союзного значения и с тех пор отбывал наказание исключительно в колониях особого режима, где и получил соответствующую пройденным тюремным университетам кличку», — пишут авторы книги «Бандитский Татарстан».

Несмотря на то, что убийца получил образование в воспитательной колонии, он был весьма начитанным и эрудированным человеком. Акимов сочинял стихи, наизусть цитировал классиков литературы, хорошо разбирался в области анатомии и медицины, занимался карате, шахматами и аутотренингом.

Между тюремными сроками рецидивист дважды женился, у него родился сын. Тот пошел по стопам отца и привлекался к уголовной ответственности, еще будучи несовершеннолетним. В Казани убийца сошелся с женщиной-педагогом, у которой от него за два месяца до суда в 1988 году появилась на свет дочь.

Находясь в заключении, Акимов активно переписывался с представительницами противоположного пола, в том числе и с работницей СИЗО, которая влюбилась в него. Их нелегальная переписка насчитывала около 2,4 тысячи страниц, продолжалась больше года и содержала цитаты из романов Гюстава Флобера.

Акимов вышел на свободу в феврале 1987 года после того, как написал письмо генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву с жалобой на злоупотребления в колонии в Кировской области. В итоге в учреждении провели проверку, отстранили от должности одного из сотрудников, а рецидивиста выпустили под административный надзор. Но в мае 1987 года Акимов сбежал из Кировской области и стал колесить по стране, промышляя хищениями.

Что стало с убийцей Акимовым после разоблачения

Помимо трех убийств, Акимов признался в том, что совершил множество других преступлений (в основном кражи и мошеннические действия) в разных городах СССР. В 17-томном уголовном деле перечислялись потерпевшие из Кирова, Ленинграда, Москвы, Волгограда, Саратова, Вольска, Сызрани, Энгельса, Пензы, Набережных Челнов, Уфы, Челябинска, Новосибирска, Куйбышева, Костромы, Чебоксар, Новополоцка, Караганды, Кривого Рога, Харькова и Днепропетровска.

В январе 1989 года Верховный суд Татарской АССР приговорил Акимова к смертной казни, а Галиаскарова — к восьми годам лишения свободы. Убийцу расстреляли 14 февраля 1990-го.

