Отрезал головы и вбивал гвозди: как Вася-котик «охотился» на людей

В Ленинградской области маньяк совершал чудовищные преступления. Он убивал и насиловал детей, пожилых людей, обезглавливал трупы, а также отрезал от них части, чтобы заняться каннибализмом. Фирменным почерком душегуба стали забитые в голову жертв гвозди. Как оперативники вычислили извращенца, кем он оказался — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах детей и пожилых людей в Ленинградской области

Как следует из материалов уголовного дела, серия убийств продолжалась с сентября по декабрь 1979 года. За это время были убиты пять человек, еще несколько жертв, над которыми надругался маньяк, выжили.

Первое убийство произошло в начале сентября 1979-го. Жертвой душегуба стала восьмилетняя школьница, труп которой нашли на берегу реки Ижоры под Гатчиной. Злодей изнасиловал девочку, а затем зверски убил.

Второе преступление произошло возле озера Серебряное в Гатчине. На этот раз педофил расправился с малолетним мальчиком, а затем попытался отрезать части тела от трупа. Но, как рассказывал в эфире программы «Следствие вели» с Леонидом Каневским бывший следователь прокуратуры Ленобласти Виктор Иванов, проезжавший вдалеке велосипедист спугнул злодея.

Третье преступление было совершено в Гатчине, где маньяк убил пожилую учительницу Софью Виртанен. Ее считали состоятельной женщиной, поскольку у нее были родственники в Финляндии, которые периодически присылали ей посылки с товарами. Они были дефицитом в брежневском СССР. По городу ходили слухи, что близкие отправляли Виртанен валюту. Маньяк узнал об этом и решил поживиться. Он нагрянул к женщине домой, с порога ударил ее лопатой, после чего поджег жилище, прихватив с собой 400 рублей и импортные вещи.

Четвертое убийство произошло в Петродворце. Жертвой маньяка стала воспитательница Татьяна Емшова, которая приехала на семинар из Ленинграда. Душегуб изнасиловал ее в извращенной форме и зарезал. Впоследствии оперативники обнаружили на трупе более 220 ножевых ранений.

Еще одной жертвой маньяка стала пожилая женщина. Он изнасиловал ее и ударил молотком по голове. Затем изувер под покровом ночи бросил труп на дороге, где в темноте на него наехал грузовик. Судмедэксперты не вскрывали искалеченное тело и не заметили следов чудовищного преступления.

Как оперативники задержали маньяка в Ленинградской области

После первого убийства сыщики поняли, что это далеко не обычное преступление. Когда появились новые жертвы, среди жителей Гатчины пошли слухи, что в городе орудует вампир, который пьет детскую кровь.

«Доходило до того, что родители за руку водили десятиклассниц в школу. Шума было много», — вспоминал Иванов.

Сначала усиленные поиски убийцы, патрули и засады в Гатчине не давали результата. У подозреваемых было алиби. Пока маньяка искали в одном городе, он перебрался в другой. Однако после того как преступник расправился с Емшовой, сыщики поняли, что география любителя вбивать гвозди в трупы не ограничивается одним населенным пунктом.

Помимо убийств, маньяк совершил более 10 изнасилований, когда потерпевшие остались в живых. Почти никто из пострадавших женщин, боясь огласки, не обратился в милицию. Тем не менее одна из жертв маньяка решила дать показания, из которых стало понятно, что насильник напал на нее в тот же день, когда произошло убийство Емшовой. Кроме того, женщина описала внешность преступника и добавила, что он перемещается на велосипеде с дополнительным сиденьем для перевозки детей.

Сыщики стали пробивать по базам людей, которые ранее были осуждены за преступления сексуального характера. В числе подозреваемых оказался 32-летний Василий Смирнов, который по документам был прописан в селе Романовка Гатчинского района. Но на месте его дома оперативники нашли лишь пожарище.

Вскоре маньяк напал на группу малолетних детей, схватил девочку, посадил ее на велосипед и увез в лес. Пережившего ужас ребенка нашли через полчаса. Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался Смирнов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за изнасилование. На допросе он сознался в серии убийств и нападений в Ленинградской области.

Василий Смирнов

Чем занимался Смирнов до серии убийств в Ленинградской области

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Смирнов родился в 1947 году в Калининской (ныне Тверской) области. Он был единственным ребенком в семье. Несмотря на некоторые изъяны во внешности (например, врожденное отсутствие передних зубов), мальчика прозвали Васей-котиком за вежливость, кротость и доброжелательность.

Его отец рано умер, а мать всячески баловала сына, но держала его на коротком поводке. Она подавляла любое стремление мальчика к самостоятельности: не разрешала дружить со сверстниками, играть с ними и заводить знакомства с девочками.

В возрасте 18 лет Смирнов напал с молотком на мать и попытался ее изнасиловать. Женщина отбилась, но не стала заявлять в милицию на сына. Вскоре он ушел в армию, где его считали нелюдимым и угрюмым человеком. Вернувшись на гражданку, Смирнов набросился на пожилую соседку и надругался над ней. Его арестовали и отправили в колонию на шесть лет.

В заключении Смирнов подвергался унижениям и сексуальному насилию со стороны других узников. Пока он отбывал срок, его мать умерла. Выйдя на свободу, Смирнов поехал в Гатчину. По дороге его избили хулиганы и выбросили из вагона на полном ходу.

Вылечившись, Смирнов устроился на работу забойщиком скота в один из совхозов Ленинградской области. Тем не менее прошлые обиды и психологические травмы взяли верх. В 1979 году маньяк стал нападать на женщин и детей, применяя полученные на скотобойне навыки.

Василий Смирнов

Что стало с маньяком Смирновым после задержания

На допросах Смирнов вел себя вызывающе и не раскаялся. Он говорил, что в последние недели перед задержанием выходил на улицу, чтобы убивать, потому что по-другому уже не мог.

Маньяк охотно сотрудничал со следствием и показывал места преступлений, где в деталях рассказывал о содеянном.

«Ему очень нравилось такое внимание: очень много людей, на него направлена камера, у него микрофон, он об этом рассказывает. На мой взгляд, он чувствовал себя счастливым», — заявила ветеран следственных органов Надежда Летова. В 1979 году она входила в состав оперативной группы по розыску ленинградского маньяка.

По результатам экспертизы Смирнова признали вменяемым. Маньяка отдали под суд, который в 1980 году приговорил его к высшей мере наказания за убийства, изнасилования и кражи. Вскоре Смирнова расстреляли.

