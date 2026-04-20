Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 апреля: инфографика

В ночь на 20 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 112 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 апреля до 07:00 мск 20 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — сообщили в военном ведомстве.