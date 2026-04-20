Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 апреля?

В ночь на 20 апреля дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили более сотни украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атаке с воздуха подверглись семь регионов страны.

«В период с 20:00 мск 19 апреля до 07:00 мск 20 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.

Так, БПЛА удалось ликвидировать над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, несколько дронов удалось сбить над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в Минобороны.

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская армия в ночь на понедельник вновь предприняла попытку атаки на Кубань, взрывы прогремели над Туапсе, Геленджиком и Анапой.

«ВСУ снова атакуют дронами Кубань: взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком, Анапой. Над регионом активно работает ПВО», — говорится в посте.

Канал со ссылкой на местных пишет, что были слышно несколько десятков громких взрывов.

Как местные жители рассказали SHOT, в общей сложности после полуночи уже было слышно несколько десятков взрывов — БПЛА противника в эти минуты сбивают в разных частях черноморского побережья. По версии канала, громче всего сейчас в районе Туапсе.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Туапсе произошла массированная атака беспилотников, в результате которой погиб человек и пострадал еще один. По предварительным данным, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов.

«Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина», — говорится в публикации.

Оперативная обстановка контролируется, глава муниципалитета Сергей Бойко регулярно докладывает о развитии ситуации. В районе морского порта зафиксировано возгорание, на месте работают экстренные службы, констатировал политик.

Кроме того, падение обломков БПЛА привело к повреждениям в различных частях города. Пострадало остекление зданий, включая начальную школу, детский сад, музей, храм, жилой многоквартирный дом, а также газопровод.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 19 апреля российские системы ПВО нейтрализовали около 15 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, воздушные атаки ВСУ затронули пять регионов страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, несколько украинских БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, уточнили в оборонном ведомстве.

Ночью ВСУ атаковали Таганрог в Ростовской области. В результате удара пострадали коммерческие объекты и Таганрогский механический колледж. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. Также повреждено более 10 автомобилей. Минобороны РФ пока не дало комментариев по этому поводу.

«Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более 10 автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным Камбуловой, на месте падения обломков БПЛА работают все экстренные службы. Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева и Приморского парка оцеплены. Троим пострадавшим горожанам госпитализация не потребовалась.

Обломки беспилотного летательного аппарата рухнули в районе морского порта в Ейске, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По имеющейся информации, пострадавших и возгораний зафиксировано не было. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в публикации.

