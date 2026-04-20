Россиянам назвали пять ключевых изменений в сфере личных финансов РБК: россиян с 1 мая 2026 года ждут пять изменений в сфере личных финансов

Пять нововведений в сфере личных финансов ожидают россиян с 1 мая 2026 года, сообщает РБК. Во-первых, все пенсионеры, которым в апреле исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату в размере 19 169 рублей. Ее повысят в беззаявительном порядке.

Во-вторых, Соцфонд предупредил, что 29–30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая включительно. Это единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

В-третьих, с 22 мая изменятся правила назначения единого пособия для многодетных семей. В-четвертых, тех россиян, которые планируют отпуск в мае, могут огорчить суммы начислений за месяц, поскольку в месяце мало рабочих дней — всего 19, или 151 час (при 40-часовой рабочей неделе).

В-пятых, с 1 мая вводится запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках весом свыше 100 граммов. Ограничение распространяется на физических лиц, компании и индивидуальных предпринимателей, однако предусмотрены исключения. Разрешается вывоз таких слитков в государства Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска на границе России.

Ранее сенатор Николай Журавлев на коллегии Росреестра заявил, что в Совете Федерации подготовили концепцию законопроекта о регулировании деятельности риелторов. По его словам, документ предусматривает создание реестра риелторов, а также определение форм расчетов и договоров.