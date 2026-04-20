Российский «Град» накрыл украинские войска в Херсоне Расчет БМ-21 «Град» поразил скопление живой силы ВСУ в Херсоне

Удар по скоплению живой силы ВСУ в Херсоне нанесла РСЗО БМ-21 «Град», сообщил пресс-службе Минобороны России командир расчета гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» с позывным Первый. Он рассказал, что система успешно отработала по цели.

Планово отработали по цели в районе населенного пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Данная машина зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая, простая в обслуживании, — заявил военный.

В ведомстве также указали, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» круглосуточно выполняют огневые задачи. Они наносят удары по бронетехнике, огневым средствам, складам боеприпасов и укрепленным позициям ВСУ, расположенным на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее уничтожение замаскированного пункта временной дислокации ВСУ осуществил расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад». Позиция противника была выявлена средствами воздушной разведки. В указанном районе зафиксировали сосредоточение техники, вооружения и боеприпасов.