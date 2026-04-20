Гениальный ход российских бойцов помог захватить позиции ВСУ

Командир Бокс: участники «Потока» надели повязки ВСУ для обмана противника

Использование синих повязок, применяемых бойцами ВСУ, позволило российским военным в ходе операции «Поток» ввести противника в заблуждение, сообщил ТАСС командир штурмового взвода группы Аида спецназа «Ахмат» лейтенант с позывным Бокс. Он отметил, что украинская сторона не ожидала появления более 600 российских военнослужащих, из-за чего оказалась дезориентирована.

Мы поменяли повязки. Но и без повязок были видны черные лица. Для них было дико, у них просто началось безумие, не понимали, что делать. Некоторые в ступор впадали, — сказал Бокс.

Операция «Поток», проведенная в марте 2025 года, позволила ВС РФ проникнуть в глубину обороны ВСУ, выйдя на поверхность в районе Суджи. Это привело к началу освобождения города и почти всей части Курской области, находившейся под контролем украинских сил.

Ранее Бокс рассказал, что участники операции «Поток» несли на себе нагрузку примерно по 50 кг на каждого бойца. По его словам, всего им пришлось преодолеть около 16 км в крайне ограниченных условиях внутри трубы высотой около 140 сантиметров. Большую часть маршрута военнослужащие двигались в согнутом положении.

Россия
СВО
ВС РФ
ВСУ
Суджа
Курская область
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

