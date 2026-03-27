Военэксперт раскрыл, к чему энергетический кризис может привести Европу

Военэксперт Коновалов: США помогут заставить ЕС покупать российский газ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мировой энергетический кризис заставит европейские элиты покупать российский газ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов. По его словам, США могут предложить РФ помощь в восстановлении «Северных потоков».

США фактически предлагают сделку: давайте мы поможем восстановить «Северные потоки» и заставим европейцев покупать российский газ. Сейчас многое зависит от позиции политических элит стран ЕС. Пока они заявляют, что не станут покупать российский газ ни при каких условиях. Но куда они денутся, — сказал Коновалов.

По его словам, нехватка топлива сделает Европу сговорчивее. При этом знаковым событием для ЕС станут выборы в Венгрии 12 апреля, добавил эксперт.

Если Виктор Орбан победит и в Венгрии не устроят, как на Украине, Майдан, то европейские элиты можно «прогнуть», — отметил Коновалов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США говорят о намерении забрать «Северные потоки». При этом он напомнил, что украинские диверсанты взорвали газопроводы при поддержке западных спецслужб, однако террористическую акцию никто на Западе не осудил.

Европа
Евросоюз
энергетика
газопроводы
Северный поток
США
Павел Воробьев
Никита Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Российский посол представил свои копии верительных грамот
Россия дала арабским странам одно обещание по Ормузскому проливу в ООН
Посол России в США дал оценку второму дню переговоров делегаций
В Госдуме оценили нападение на Русский дом в Праге
Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе
Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам
Раскрыто, что вручил Путин Золотову в День войск национальной гвардии
В Белоруссии сделали жесткое заявление на фоне долговой паники в Литве
Ректор МГИМО рассказал о льготах для ветеранов СВО и их семей
Путин указал на роль Росгвардии в системе безопасности страны
Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать
На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина
Израиль и США атаковали «желтый кек»
Названы лауреаты спецпремий «Золотой маски»
В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
ВС США могут остаться без высокоточных боеприпасов из-за Ирана
Иран подготовит для США контрпредложение по завершению конфликта
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
