Военэксперт раскрыл, к чему энергетический кризис может привести Европу Военэксперт Коновалов: США помогут заставить ЕС покупать российский газ

Мировой энергетический кризис заставит европейские элиты покупать российский газ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов. По его словам, США могут предложить РФ помощь в восстановлении «Северных потоков».

США фактически предлагают сделку: давайте мы поможем восстановить «Северные потоки» и заставим европейцев покупать российский газ. Сейчас многое зависит от позиции политических элит стран ЕС. Пока они заявляют, что не станут покупать российский газ ни при каких условиях. Но куда они денутся, — сказал Коновалов.

По его словам, нехватка топлива сделает Европу сговорчивее. При этом знаковым событием для ЕС станут выборы в Венгрии 12 апреля, добавил эксперт.

Если Виктор Орбан победит и в Венгрии не устроят, как на Украине, Майдан, то европейские элиты можно «прогнуть», — отметил Коновалов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США говорят о намерении забрать «Северные потоки». При этом он напомнил, что украинские диверсанты взорвали газопроводы при поддержке западных спецслужб, однако террористическую акцию никто на Западе не осудил.