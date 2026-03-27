Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов

50-летний бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин написал в Telegram-канале, что преодолел 73 километра за шесть часов. Экс-футболист также сообщил, что вместе с ним в забеге участвовал олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.

Провел контрольную тренировку перед суточным бегом. Итог: за шесть часов — 73 километра. Спасибо всем, кто приехал поддержать и бежал рядом — и шесть часов, и меньше. Это действительно помогает держать темп и дистанцию, — написал Смертин.

Ранее Смертин рассказал, что бег дает ощутить чувство свободы. Он отметил, что не считает увлечение «попыткой убежать от себя». В начале этого года бывший капитан сборной преодолел марафон дистанцией 50 км за 4 часа 45 минут.

Между тем фитнес-эксперт Ольга Киселева подчеркивала, что только жесткая дисциплина позволяет регулярно заниматься спортом. По ее словам, первые несколько недель важно строго придерживаться графика тренировок, а далее помогут верно расставленные приоритеты.