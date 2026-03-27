27 марта 2026 в 18:23

Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам

Берген, Норвегия
Норвегия ужесточила правила для иностранных граждан, перемещенных с Украины, говорится в пресс-релизе правительства. В частности, государство больше не будет предоставлять временную коллективную защиту мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Власти пошли на такой шаг, поскольку в страну прибыло уже «слишком много людей».

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут получать коллективную защиту в Норвегии. <...> Изменения вступят в силу в ближайшее время, — говорится в заявлении.

Речь идет об ускоренном процессе предоставления убежища иностранцам. Такая процедура позволяет не рассматривать заявления в индивидуальном порядке.

Ранее министр социальной защиты Бельгии Аннелин Ван Боссюйт заявила, что украинские беженцы могут лишиться государственной поддержки в случае отказа от интеграции в местное сообщество. Глава ведомства объявила о введении новых требований для временно перемещенных лиц, находящихся под международной защитой: теперь получатели пособий обязаны посещать языковые курсы и вести активный поиск работы.

