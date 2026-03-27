27 марта 2026 в 18:18

В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана

NI: Иран продолжает наносить США и Израилю огромный ущерб

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Несмотря на заявления о якобы разгроме Ирана, страна продолжает наносить серьезный ущерб своим противникам, пишет американский журнал The National Interest. В публикации отмечается, что американские базы в Персидском заливе оказались непригодны для проживания, а израильская ПВО — неэффективной.

Для страны, которая, как говорят, «разгромлена», Иран, похоже, наносит огромный ущерб. Несколько американских военных баз в регионе Персидского залива непригодны для проживания. Противовоздушная оборона Израиля оказалась неэффективной, — говорится в публикации.

Авторы издания подчеркивают, что ситуация с нехваткой топлива в Азии и ростом цен на энергоносители в Европе меняет восприятие США в регионе. Америку все чаще рассматривают не как надежного союзника, а как безрассудного хищника.

В публикации говорится, что в настоящее время президент США Дональд Трамп, по всей видимости, стягивает силы для операции по захвату острова Харк, которая позиционируется как «последний удар». При этом подчеркивается, что вопрос о том, станет ли это действительно окончательным решением, остается открытым.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что Иран может намеренно позволить американским военным высадиться на своей территории, чтобы обернуть их планы по наземной операции в свою пользу. По его словам, Тегеран уже подготовил западню в Ормузском проливе.

