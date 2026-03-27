Полыхающий после удара ВМС Ирана американский танкер попал на видео

Американский танкер Safesea Vishnu, который загорелся в Персидском заливе в результате удара ВМС Ирана, попал на видео. В соцсетях появились кадры полыхающего судна, затянутого густыми клубами черного дыма. Интернет-пользователи высказали предположение, что танкер пытался прорвать блокаду Ормузского пролива.

Судно шло через Персидский залив под флагом Маршалловых островов. Удар по нему нанесли в ночь на 12 марта. Тогда сообщалось, что речь идет об атаке безэкипажного катера-камикадзе. Позднее появилась информация, что Safesea Vishnu проигнорировал предупреждение со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, после чего судно подверглось атаке.

Ранее два контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping Lines проследовали из Персидского залива через Ормузский пролив. Согласно последней информации, суда с включенными двигателями под фагом Гонконга сейчас находятся у иранского острова Кешм.

Власти в Тегеране до этого развернули несколько контейнеровозов в Ормузе. В Корпусе стражей Исламской революции назвали пролив закрытым и пообещали жестко пресекать любые попытки прохода по этому маршруту.