27 марта 2026 в 17:24

Полыхающий после удара ВМС Ирана американский танкер попал на видео

Американский танкер Safesea Vishnu, который загорелся в Персидском заливе в результате удара ВМС Ирана, попал на видео. В соцсетях появились кадры полыхающего судна, затянутого густыми клубами черного дыма. Интернет-пользователи высказали предположение, что танкер пытался прорвать блокаду Ормузского пролива.

Судно шло через Персидский залив под флагом Маршалловых островов. Удар по нему нанесли в ночь на 12 марта. Тогда сообщалось, что речь идет об атаке безэкипажного катера-камикадзе. Позднее появилась информация, что Safesea Vishnu проигнорировал предупреждение со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, после чего судно подверглось атаке.

Ранее два контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping Lines проследовали из Персидского залива через Ормузский пролив. Согласно последней информации, суда с включенными двигателями под фагом Гонконга сейчас находятся у иранского острова Кешм.

Власти в Тегеране до этого развернули несколько контейнеровозов в Ормузе. В Корпусе стражей Исламской революции назвали пролив закрытым и пообещали жестко пресекать любые попытки прохода по этому маршруту.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Суд не встал на сторону бывшей жены Товстика по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею
Ректор МГИМО оценил результаты программы переподготовки ветеранов СВО
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

