26 марта 2026 в 23:31

В МИД РФ заметили, что танкеры с нефтью двигаются в море без приказов США

Лавров: танкеры с нефтью РФ одинаково двигались по морю до и после санкций США

Нефтяной танкер
Частичное смягчение американских санкций против российской нефти не оказало на РФ особого влияния, заявил в интервью французской телекомпании France Télévisions министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он дал понять, что Москва не придает значения подобным «благосклонностям», а танкеры продолжают свой путь независимо от решений Вашингтона.

США в лице министра финансов или министра энергетики заявляют, что они «благосклонно разрешили» Российской Федерации продавать свою нефть, которая уже находится в море, в танкерах. Мол, пускай они месяц пользуются этой благосклонностью. На самом деле танкеры, находящиеся в море и идущие к пункту своего назначения, как двигались, так и двигаются, — сказал он.

Министр также подчеркнул, что Москва не обсуждает снятие незаконных санкций. Для России и ее добросовестных партнеров этих ограничений просто не существует.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала 24TV сообщил, что в Черном море произошла атака на танкер Altura компании Pergamon Shipping, который перевозил около 140 тыс. тонн российской нефти. По предварительным данным, удар мог быть нанесен с использованием безэкипажного катера.

