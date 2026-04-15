Капитан рассказал об обстановке на застрявшем в Персидском заливе танкере «Известия»: танкер почти на два месяца застрял в Персидском заливе из-за блокады

Капитан нефтяного танкера Раман Капур сообщил, что его судно находится в Персидском заливе с 28 февраля — с самого начала операции США и Израиля против Ирана. В разговоре с «Известиями» он объяснил, что блокада Ормузского пролива не позволяет кораблю продвинуться дальше.

Как рассказал Капур, другие танкеры в заливе попадали под атаки, но их судну повезло — оно держалось на безопасном расстоянии. Из новостей экипаж узнал, что огонь по кораблям ведет иранская сторона. Капитан подчеркнул, что компания дала четкое указание не рисковать проходом через пролив до нормализации обстановки. С иранскими властями контакт отсутствует, связь — только с головным офисом.

Проходить через Ормузский пролив напрямую небезопасно. Мы получили четкие указания из головного офиса компании не проходить через пролив, пока ситуация не нормализуется, — сказал Капур.

Несмотря на сложные условия, команда, по словам капитана, «держится молодцом». Он рассказал, что моряки общаются, играют в игры и поддерживают друг друга. В последние два дня, после усиления блокады США, беспорядков в регионе не наблюдается.

Любая война рано или поздно заканчивается. Просто на это требуется время, — заключил Капур.

Ранее командующий центральным штабом иранских войск «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи заявил, что Иран не позволит другим странам вести торговлю в Персидском и Оманском заливах, а также в Красном море при сохранении блокады Ормузского пролива. По его словам, действия американской стороны угрожают режиму прекращения огня.