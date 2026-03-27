ВС США могут остаться без высокоточных боеприпасов из-за Ирана Washington Post: ВС США почти исчерпали запасы ракет Tomahawk на Ближнем Востоке

Запасы крылатых ракет Tomahawk у Вооруженных сил США на Ближнем Востоке почти подошли к концу, сообщила Washington Post со ссылкой на источники. За четыре недели конфликта с Ираном американские военные выпустили более 850 таких высокоточных боеприпасов, что вызвало беспокойство среди чиновников Пентагона и внутренние обсуждения о пополнении арсеналов.

Ранее бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, в связи с этим Вашингтон может перейти к использованию старых свободнопадающих бомб.

Кроме того, согласно исследованию Федерации американских ученых, ядерный арсенал Соединенных Штатов насчитывает около 3,7 тыс. боезарядов. Значительная часть из них находится в резерве либо ожидает утилизации, при этом примерно 1,77 тыс. боеголовок размещены непосредственно на носителях.