27 марта 2026 в 18:52

ВС США могут остаться без высокоточных боеприпасов из-за Ирана

Washington Post: ВС США почти исчерпали запасы ракет Tomahawk на Ближнем Востоке

Фото: U.S Navy/Global Look Press
Запасы крылатых ракет Tomahawk у Вооруженных сил США на Ближнем Востоке почти подошли к концу, сообщила Washington Post со ссылкой на источники. За четыре недели конфликта с Ираном американские военные выпустили более 850 таких высокоточных боеприпасов, что вызвало беспокойство среди чиновников Пентагона и внутренние обсуждения о пополнении арсеналов.

Американские вооруженные силы выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны с Ираном, расходуя высокоточные боеприпасы такими темпами, что это вызвало обеспокоенность у части чиновников Пентагона и привело к внутренним обсуждениям о том, как увеличить их доступные запасы, — говорится в материале.

Ранее бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, в связи с этим Вашингтон может перейти к использованию старых свободнопадающих бомб.

Кроме того, согласно исследованию Федерации американских ученых, ядерный арсенал Соединенных Штатов насчитывает около 3,7 тыс. боезарядов. Значительная часть из них находится в резерве либо ожидает утилизации, при этом примерно 1,77 тыс. боеголовок размещены непосредственно на носителях.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

