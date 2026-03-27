27 марта 2026 в 17:06

В США раскрыли объем своего ядерного арсенала

FAS: в ядерном арсенале США 3,7 тыс. боеголовок

Объем ядерного арсенала США оценивается примерно в 3,7 тыс. боезарядов, следует из исследования Федерации американских ученых (FAS). Значительная часть боеголовок находится в резерве или ожидает утилизации.

Из общего количества около 1,77 тыс. боеголовок развернуты на носителях. Еще порядка 1,93 тыс. находятся в резерве. Кроме того, около 1,34 тыс. единиц, снятых с вооружения, подлежат утилизации, что увеличивает общий объем арсенала до примерно 5 тыс. боеголовок.

Развернутые боеголовки распределены между различными компонентами ядерной триады. Около 400 единиц размещены на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III на базах в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг.

Порядка 970 боеголовок находятся на подводных лодках с баллистическими ракетами. Еще около 300 размещены на авиабазах стратегической авиации на территории США. Также примерно 100 тактических ядерных бомб размещены на европейских базах, включая объекты в Турции, Италии, Бельгии, Германии и Нидерландах.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл заявил, что Соединенные Штаты должны иметь возможность возобновить ядерные испытания. По его словам, наличие такого потенциала необходимо в том числе для того, чтобы удерживать другие государства от проведения собственных ядерных испытаний.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

