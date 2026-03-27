В России поймали Европу на страхе получить счет за свое прошлое в Африке Косачев: Европа боится исков от Африки по выплате репараций за рабовладельчество

Европа боится получить иск от Африки по вопросам репараций за рабовладельчество, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Так он отреагировал на поддержку Генассамблеей ООН резолюции, официально признавшей трансатлантическую работорговлю «тягчайшим преступлением против человечности».

Недавно сообщалось, что страны Афросоюза планируют подать иск в Международный суд ООН. <...> Именно этого так боятся все те, кто голосовал против резолюции или воздержался, — подчеркнул сенатор.

За документ проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай. Против высказались США, Израиль и Аргентина. Отмечается, что инициатором резолюции от имени Африканской группы выступила Гана.

Ранее политолог Евгений Крутиков заявил, что странам Африки с антиколониальным курсом следует быть готовыми к агрессии со стороны Франции. По его мнению, под угрозой могут оказаться Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

Между тем стало известно, что американские военные в Африке тестируют новую систему защиты персонала от атак беспилотников, используя «занавес» из коммерческих дронов. Испытания проходят на фоне усиления угрозы дронов в регионе, однако неизвестно, от кого именно она исходит.