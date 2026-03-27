27 марта 2026 в 18:49

В России поймали Европу на страхе получить счет за свое прошлое в Африке

Фото: M OhamedKhidir/XinHua/Global Look Press
Европа боится получить иск от Африки по вопросам репараций за рабовладельчество, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Так он отреагировал на поддержку Генассамблеей ООН резолюции, официально признавшей трансатлантическую работорговлю «тягчайшим преступлением против человечности».

Недавно сообщалось, что страны Афросоюза планируют подать иск в Международный суд ООН. <...> Именно этого так боятся все те, кто голосовал против резолюции или воздержался, — подчеркнул сенатор.

За документ проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай. Против высказались США, Израиль и Аргентина. Отмечается, что инициатором резолюции от имени Африканской группы выступила Гана.

Ранее политолог Евгений Крутиков заявил, что странам Африки с антиколониальным курсом следует быть готовыми к агрессии со стороны Франции. По его мнению, под угрозой могут оказаться Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

Между тем стало известно, что американские военные в Африке тестируют новую систему защиты персонала от атак беспилотников, используя «занавес» из коммерческих дронов. Испытания проходят на фоне усиления угрозы дронов в регионе, однако неизвестно, от кого именно она исходит.

В Москве наметился «театральный бум»
Конфликт с Саакашвили, вражда с Собчак, орден: как живет Тина Канделаки
«Ого!»: помощника Трампа рассмешили планы Киева финансировать Байдена
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Российский посол представил свои копии верительных грамот
Россия дала арабским странам одно обещание по Ормузскому проливу в ООН
Посол России в США дал оценку второму дню переговоров делегаций
В Госдуме оценили нападение на Русский дом в Праге
Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе
Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам
Раскрыто, что вручил Путин Золотову в День войск национальной гвардии
В Белоруссии сделали жесткое заявление на фоне долговой паники в Литве
Ректор МГИМО рассказал о льготах для ветеранов СВО и их семей
Путин указал на роль Росгвардии в системе безопасности страны
Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать
На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина
Израиль и США атаковали «желтый кек»
Названы лауреаты спецпремий «Золотой маски»
В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
