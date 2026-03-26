США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке

Американские военные в Африке тестируют новую систему защиты персонала от атак беспилотников, используя «занавес» из коммерческих дронов, пишет портал Stars and Stripes со ссылкой на директора по инновациям Африканского командования США (AFRICOM) подполковника Джареда Биндла. Издание отмечает, что испытания проходят на фоне усиления угрозы дронов в регионе, однако не раскрывает, от кого именно она исходит.

Инициатива под названием «Закрытый занавес» предполагает создание защитной стены с помощью коммерческих технологий противодействия БПЛА и специальных датчиков. Как отметил Биндл, угроза в зоне ответственности AFRICOM сохраняется, и командование стремится создать интегрированную архитектуру защиты для снижения рисков для своего контингента.

Сейчас угроза в зоне ответственности AFRICOM сохраняется, и мы стремимся создать интегрированную архитектуру защиты, которая сможет противостоять ей <...>. Эта концепция и связанные с ней возможности являются одними из многих, которые мы рассматриваем для снижения риска для нашего контингента, — отметил Биндл.

Ранее генерал Космических сил США Майкл Гетлейн, возглавляющий амбициозный проект системы ПРО «Золотой купол», заявил, что США практически лишены надежной защиты от современных ракетных угроз. Военачальник подчеркнул, что текущая геополитическая обстановка требует от Вашингтона немедленных действий по укреплению обороноспособности страны.