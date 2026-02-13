Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 17:06

Стали известны страны Африки, которые могут столкнуться с агрессией Франции

Африканист Крутиков: Франция может проявить агрессию в Мали и Буркина-Фасо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Странам Африки с антиколониальным курсом следует быть готовыми к агрессии со стороны Франции, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, специалист по Африке Евгений Крутиков. По его мнению, под угрозой могут оказаться Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

Дипломатические возможности Парижа во многом исчерпаны, и при дальнейшем обострении отношений Франция, вероятно, будет прибегать к более агрессивным методам воздействия на новые антиколониальные режимы в Нигере, Мали, Буркина‑Фасо и других странах региона. Также здесь присутствуют и вопросы престижа Французской республики и личного реноме президента Эммануэля Макрона, — отметил аналитик.

По мнению политолога, сейчас на повестке дня стоит борьба с остатками колониального влияния Франции в регионах Сахеля и Западной Африки. Основой же для конфликта стала борьба за природные ресурсы африканских государств.

В основе конфликта лежит борьба за природные ресурсы африканских государств. В частности, нигерский уран критически важен для Франции: у нее крупнейшая доля атомной генерации в Европе, и экономически отказаться от таких ресурсов сложно, — заключил собеседник.

Ранее в МИД РФ рассказал подробности об атаке террористов на аэропорт столицы Нигера, которую отразили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны России. В ведомстве отметили, что в процессе были ликвидированы около 20 боевиков.

