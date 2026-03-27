Переговоры с участием депутатов из России стартовали в США

Встреча депутатов Государственной думы РФ и конгрессменов США в Институте мира Дональда Трампа в Вашингтоне

Переговоры с участием российских парламентариев в Соединенных Штатах во второй день их визита уже начались, сообщила первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Она также состоит в делегации, передает РИА Новости.

Встречи уже начались, — сказала Журова.

Как отмечал заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов, российская парламентская делегация находится в хорошем расположении духа перед вторым днем переговоров в Вашингтоне. По его словам, депутаты настроены на плодотворную работу.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии продолжают дипломатический десант в Вашингтоне. Журова говорила, что 27 марта делегация Госдумы проведет встречи не только с экспертами и политологами, но и с представителями Белого дома.

До этого в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в США — это значимый шаг к нормализации двусторонних отношений. Там подчеркнули, что поездка играет важную роль для возобновления межпарламентских связей и преодоления так называемого токсичного наследия.