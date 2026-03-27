Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 18:44

Переговоры с участием депутатов из России стартовали в США

Встреча депутатов Государственной думы РФ и конгрессменов США в Институте мира Дональда Трампа в Вашингтоне Встреча депутатов Государственной думы РФ и конгрессменов США в Институте мира Дональда Трампа в Вашингтоне Фото: Игорь Наймушин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры с участием российских парламентариев в Соединенных Штатах во второй день их визита уже начались, сообщила первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Она также состоит в делегации, передает РИА Новости.

Встречи уже начались, — сказала Журова.

Как отмечал заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов, российская парламентская делегация находится в хорошем расположении духа перед вторым днем переговоров в Вашингтоне. По его словам, депутаты настроены на плодотворную работу.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии продолжают дипломатический десант в Вашингтоне. Журова говорила, что 27 марта делегация Госдумы проведет встречи не только с экспертами и политологами, но и с представителями Белого дома.

До этого в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в США — это значимый шаг к нормализации двусторонних отношений. Там подчеркнули, что поездка играет важную роль для возобновления межпарламентских связей и преодоления так называемого токсичного наследия.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве наметился «театральный бум»
Конфликт с Саакашвили, вражда с Собчак, орден: как живет Тина Канделаки
«Ого!»: помощника Трампа рассмешили планы Киева финансировать Байдена
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Российский посол представил свои копии верительных грамот
Россия дала арабским странам одно обещание по Ормузскому проливу в ООН
Посол России в США дал оценку второму дню переговоров делегаций
В Госдуме оценили нападение на Русский дом в Праге
Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе
Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам
Раскрыто, что вручил Путин Золотову в День войск национальной гвардии
В Белоруссии сделали жесткое заявление на фоне долговой паники в Литве
Ректор МГИМО рассказал о льготах для ветеранов СВО и их семей
Путин указал на роль Росгвардии в системе безопасности страны
Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать
На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина
Израиль и США атаковали «желтый кек»
Названы лауреаты спецпремий «Золотой маски»
В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.