27 марта 2026 в 17:20

Украина вынужденно остановила газодобывающее предприятие

Газодобывающее предприятие «Нафтогаза» остановилось в Полтавской области Украины

Газодобывающее предприятие в Полтавской области Украины прекратило работу, сообщили в пресс-службе компании «Нафтогаз». Уточняется, что объект получил серьезные повреждения. На территории предприятия также начался пожар, огонь уже ликвидирован.

Наш объект в Полтавской области, который обеспечивает добычу газа. Есть серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена, — говорится в заявлении.

Ранее отключения электричества зафиксировали в четырех областях Украины. В частности, речь идет об Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

До этого появилась информация о том, что в Харьковской области серьезно поврежден газодобывающий объект. По данным «Нафтогаза», произошла разгерметизация оборудования, что привело к возгоранию.

Также в пресс-службе компании-перевозчика «Укрзализныця» сообщили, что в Винницкой области Украины оказались повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры. Отмечается, что из-за этого, в частности, задерживаются поезда.

