Мингиян Бевеев на тренировке сборной России по футболу на базе в Четуке перед товарищеским матчем между сборными России и Никарагуа

Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа РФС представил состав сборной России на матч с Никарагуа

Российский футбольный союз объявил стартовый состав национальной сборной на товарищеский матч против Никарагуа. Пресс-служба РФС проинформировала, что место в воротах займет Матвей Сафонов, который также выведет сборную на поле в статусе капитана.

С первых минут на поле появятся Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Валентин Пальцев, Данил Пруцев, Даниил Фомин, Наиль Умяров, Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость Сафонова заметно выросла и достигла €22 млн (2 млрд рублей). С декабря 2025 года цена голкипера французского клуба «Пари Сен-Жермен» увеличилась на 665 млн рублей. При этом его конкурент за место в основном составе в чемпионате Франции Люк Шевалье, напротив, подешевел на €5 млн (475 млн рублей) и теперь оценивается в €30 млн (2,8 млрд рублей).

До этого сборная Украины проиграла в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Встреча завершилась победой команды Швеции со счетом 3:1, что позволило ей выйти в финал. Матч состоялся в испанской Валенсии.