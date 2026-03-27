Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта

Военнослужащий Вооруженных сил России с опытом охотника против десятков украинских дронов, уничтожение батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot в Запорожской области, удары по объектам ВСУ и кошмарные последствия войны в Иране для военных Киева. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Охотник из Тывы в одиночку превратил в груду металла почти 30 дронов ВСУ

В пресс-службе Министерства обороны России рассказали, что стрелок из 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» Андриан Шивит-Оол с помощью автомата АК-12 с оптическим прицелом уничтожил 26 украинских дронов-камикадзе. Бойца удостоили медали «За отвагу». До начала спецоперации уроженец Тывы был промысловым охотником.

Шивит-Оол добавил, что именно охотничий опыт оказался неоценим на передовой. Военный также подчеркнул, что ему «хотелось воевать за Россию».

Также житель Красноармейска рассказал, что ему удалось в одиночку уничтожить украинский пикап, который перевозил на одну из позиций дроны и оборудование. По словам мужчины, он также спас троих тяжелораненых российских военнослужащих.

Как отметил собеседник, он подошел к машине, пока рядом никого не было, и увидел в ней оружие. Тогда он «подоставал их дроны, подоставал пульты от дронов, разломал все ногами, потоптался, поразбивал это все, набрал бутылочку бензина, кинул в машину и пошел домой».

Мужчина уточнил, что после этого ВСУ начали поиски виновных в уничтожении пикапа. Он добавил, что за это его искали месяц, но так и не нашли, хотя поняли, что это был он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Красноармейска также рассказал, что спустя некоторое время к нему пришли украинские солдаты и потребовали вернуть оружие, избивали его и угрожали расправой. Позже двор, в котором жил мужчина вместе с пожилым отцом, ВСУ начали уничтожать с воздуха. Они выжили чудом.

Центр беспилотных технологий «Рубикон» тем временем опубликовал в Telegram-канале видео с уничтожением батареи ЗРК Patriot у села Васильковское в Запорожской области. В состав батареи входили две пусковые установки MIM-104 Patriot, а также радиолокационная система AN/MPQ-53.

Цель атаковали, предположительно, «Ланцеты» с новым интерфейсом. После ударов началась бурная детонация боекомплекта. Отмечалось, что БПЛА поразили систему ПВО в тот момент, когда она приготовилась к ведению огня — маскировочные сети с радара и пусковых установок были сняты.

«Просто кошмар»: военные раскрыли последствия войны США в Иране для ВСУ

Газета Politico со ссылкой на двух бойцов ВСУ сообщила, что украинские военные столкнулись с острой нехваткой топлива вследствие операции США и Израиля против Ирана. По информации издания, проблемы с обеспечением горючим уже сказались на использовании боевой техники.

Резкий скачок цен на топливо существенно ударил по запасам украинской армии. Сложности затронули обеспечение танков, артиллерийских установок и бронетранспортеров. Один из высокопоставленных военнослужащих, знакомый с ситуацией, раскрыл детали в разговоре с журналистами, подчеркнув, что «стоимость топлива — просто кошмар».

Другой военный объяснил, что дизель идет в первую очередь во фронтовые подразделения, которые пытаются остановить российское наступление на востоке — преимущественно, в Донбассе. По этой причине у военных на других участках фронта почти нет шансов добыть топливо для военной техники. Собеседник добавил: «Наши танки и прочая рухлядь вообще редко ездят, поскольку у нас меньше шансов добыть дизель, чем, скажем, у других подразделений».

ВС Украины Фото: Социальные сети

Также стало известно, что спецподразделение главного управления разведки Украины «Шаманбат», которое изначально готовили для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, перебросили в Шосткинский район Сумской области. По словам источника, об этом рассказала украинская волонтер Ярина Климчишина. Она утверждала, что данные меры понадобились для стабилизации ситуации на фронте.

Армия России освободила сразу четыре населенных пункта

В Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России освободили сразу четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Как уточнили в ведомстве, таких успехов военнослужащие добились за последнюю неделю. В частности, речь идет о Потаповке в Сумской области, Песчаном и Шевяковке в Харьковской области, а также о Никифоровке в Донецкой Народной Республике. Установление контроля над первыми тремя поселениями стало возможно благодаря действиям группировки войск «Север», а в случае с последним — Южной ГВ.

Также в МО РФ добавили, что российские военнослужащие за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. С 21 по 27 марта бойцам удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, российские военные уничтожили несколько цехов производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления и хранения беспилотников. Помимо всего прочего, под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Читайте также:

ВСУ пытаются отрезать российский город от поставок продуктов

«Слишком удаленные районы»: стало известно, откуда ВСУ атаковали Череповец

Военэксперт ответил, почему ВСУ усилили атаки по непредсказуемым регионам