27 марта 2026 в 13:01

Российские дроны испепелили Patriot прямо перед «охотой» и попали на видео

Беспилотники «Рубикона» уничтожили батарею ЗРК Patriot в Запорожской области

БПЛА «Ланцет» БПЛА «Ланцет» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Центр беспилотных технологий «Рубикон» опубликовал в Telegram-канале видео с уничтожением батареи ЗРК Patriot у села Васильковское в Запорожской области. В состав батареи входили две пусковые установки MIM-104 Patriot, а также радиолокационная система AN/MPQ-53.

Цель атаковали, предположительно, «Ланцеты» с новым интерфейсом. После ударов началась бурная детонация боекомплекта. Отмечается, что БПЛА поразили систему ПВО в тот момент, когда она приготовилась к ведению огня — маскировочные сети с радара и пусковых установок были сняты.

Ранее российские военнослужащие за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. Бойцам удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Военнослужащие группировки войск «Север» до этогоуничтожили пять радиолокационных станций Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Как сообщил командир батареи с позывным Дунай, потеря объектов обнаружения целей лишила украинскую сторону возможности вести разведку и выявлять скрытую технику российских подразделений.

ЗРК Patriot
беспилотники
Запорожская область
ПВО
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

